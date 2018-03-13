Дешам: "Еще не принял решения по Бензема"

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Дешам: "Еще не принял решения по Бензема"Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по будущему в национальной команде форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

"Будет ли Бензема наблюдать за Чемпионатом Мира в России по телевизору? Я еще не принимал решения по нему, но обязательно это сделаю", - приводит слова наставника "трехцветных" ActuFoot.

Напомним, нападающий королевского клуба был отстранен от выступлений за сборную Франции из-за скандала с шантажом партнера по национальной команде Матье Вальбуэна.

Не пропустите: "Реал" определился с будущим Бензема. | soccernews.ru

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