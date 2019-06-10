Дешам: "Если Гризманн спросит мой совет насчет будущего, я с радостью с ним пообщаюсь"

Теги барселонадидье дешамтрансферыантуан гризманнпсж

Дешам: "Если Гризманн спросит мой совет насчет будущего, я с радостью с ним пообщаюсь"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о будущем нападающего команды Антуана Гризманна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в 28-летнем игроке заинтересована "Барселона". Позже в СМИ рассказали, что Гризманна хочет купить ПСЖ.

"Сейчас вокруг футболистов много слухов. Это влияет не только на него, но и на партнеров. Если он спросит моего совета, я с радостью с ним пообщаюсь. 

Гризманн уже решил, что не будет больше выступать за "Атлетико". Если в другом клубе у него все сложится хорошо, то этот выбор будет казаться верным", - сказал Дешам. 

Напомним, завтра, 11 июня, сборная Франции сыграет с Андоррой в рамках отборочных матчей Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

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