Дешам: "Есть три команды, которые сильнее сборной Франции"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии Чемпионата Мира в России высказался о силе своей команды.

" Я думаю, что есть команды, которые находятся выше нас по качеству игроков и опыту. Я говорю об Испании, Бразилии и Германии. В их составах есть игроки, которые уже выигрывали такие крупные турниры, как Чемпионат Мира или чемпионат Европы.

Франция - конкурентоспособная команда, но молодая. По меньшей мере половина игроков в нашем составе впервые сыграет на Чемпионате Мира. Я убежден, что 20-летние молодые футболисты, которые находятся в моей команде, станут намного лучше уже через 2 или 4 года ", - цитирует наставника "трехцветных" gianlucadimarzio.com.

Напомним, Дешам высказался о своем возможном возвращении в "Ювентус". | soccernews.ru