Дешам: "Гризманн останется в Испании"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по будущему форварда своей команды и мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Ходит много разговоров о его будущем. Конечно, это не идеальные условия для подготовки к Чемпионату Мира, но мне их никто и не гарантировал. Тем не менее, понятно, что Антуан останется в Испании, поэтому не беспокойтесь", - цитирует наставника "трехцветных" goal.com.

Главным претендентом на Гризманна называется каталонская "Барселона".

Напомним, Дешам рассказал о состоянии Жиру. | soccernews.ru