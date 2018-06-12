Дешам: "Гризманн останется в Испании"

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Дешам: "Гризманн останется в Испании"Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по будущему форварда своей команды и мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Ходит много разговоров о его будущем. Конечно, это не идеальные условия для подготовки к Чемпионату Мира, но мне их никто и не гарантировал. Тем не менее, понятно, что Антуан останется в Испании, поэтому не беспокойтесь", - цитирует наставника "трехцветных" goal.com.

Главным претендентом на Гризманна называется каталонская "Барселона".

Напомним, Дешам рассказал о состоянии Жиру. | soccernews.ru

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