Дешам: "Гризманн сказал, что решит свою судьбу до начала Чемпионата Мира, и он это сделает"

Теги антуан гризманндидье дешаматлетико мадрид

Дешам: "Гризманн сказал, что решит свою судьбу до начала Чемпионата Мира, и он это сделает"Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по будущему форварда своей команды и мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Меня этот вопрос не беспокоит. Он сказал, что решит свою судьбу перед Чемпионатом Мира, и он это сделает. После этого мы узнаем его выбор. Возможно, нам придется обсудить этот вопрос с ним, и, возможно, нам придется проанализировать сложившуюся ситуацию, но решение будет принимать он", - цитирует наставника "трехцветных" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на трансфер Гризманна. | soccernews.ru

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