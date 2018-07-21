Дешам: "Гризманн заслуживает "Золотого мяча"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о шансах форварда своей команды Антуана Гризманна, выступающего за мадридский "Атлетико", выиграть в текущем году "Золотой мяч".

" Он является потенциальным кандидатом на выигрыш "Золотого мяча". Он этого заслуживает, да. Конечно, есть и другие претенденты на награду, но он заслуживает ее получить ", - приводит слова наставника "трехцветных" FootMercato.

В прошлом сезоне Гризманн вместе с "Атлетико" стал вторым в Ла Лиге и выиграл Лигу Европы. Летом со сборной Франции он стал чемпионом мира.

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