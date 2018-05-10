Дешам хочет, чтобы Гризманн определился с новым клубом до ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна определится со своим будущим до начала Чемпионата Мира-2018, сообщает RMC.

Пл сведениям издания, наставник французов хочет, чтобы игрока ничто не отвлекало от выступлений на мировом первенстве в России.

Напомним, что интерес к 27-летнему Гризманну проявляет "Барселона", которая готова заплатить за него 100 миллионов евро.

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