Дешам хочет, чтобы Гризманн определился с новым клубом до ЧМ-2018

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Дешам хочет, чтобы Гризманн определился с новым клубом до ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна определится со своим будущим до начала Чемпионата Мира-2018, сообщает RMC.

Пл сведениям издания, наставник французов хочет, чтобы игрока ничто не отвлекало от выступлений на мировом первенстве в России.

Напомним, что интерес к 27-летнему Гризманну проявляет "Барселона", которая готова заплатить за него 100 миллионов евро.

Не пропустите: Президент "Атлетико" считает, что Гризманн входит в тройку лучших игроков мира. | http://soccernews.ru

 

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