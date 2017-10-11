Дешам: "Испытываем чувство глубокого удовлетворения"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Беларуси.

"Наш турнирный путь был тернистым. В этом матче тоже было нелегко, но цель достигнута. Испытываем чувство глубокого удовлетворения. Я чрезвычайно рад за игроков, они заслужили это. Мы счастливы. Учитывая мастерство наших игроков, логично, что на Чемпионат Мира мы вышли напрямую" - цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

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