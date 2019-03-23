Дешам: "Когда у нашей команды правильный настрой, мы показываем профессиональный футбол"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победный матч с Молдавией (4:1).

"Мы знали, что матч будет не простым, однако могли бы забить и больше голов. Игроки выходили на матч с нужным настроем. Мы хорошо начали турнир. Когда у нашей команды правильный настрой, мы показываем профессиональный футбол. Мы не даем сопернику идти в атаку, после потери мяча. Нужно продолжать в таком же духе", - сказал Дешам.

Следующий матч сборная Франции проведет 25 марта против Исландии. Встреча состоится на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 22:45.

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