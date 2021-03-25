Дешам критически оценил игру Мбаппе в матче с Украиной
Фото: твиттер "Спорт-Экспресс"/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен игрой нападающего команды Килиана Мбаппе в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Украины (1:1).
"Мбаппе провел явно не лучший свой матч. Он был не в лучшей форме. Против него все время действовали 3-4 соперника. Украина сильно усложнила нам игру. Я поговорю с Киллианом", - приводит слова Дешама L'Equipe.
Следующий матч Франция проведет 28 марта на выезде с Казахстаном.
22-летний Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года, провел за национальную команду 39 матчей и забил 16 мячей.
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