Дешам: "Мбаппе повезло, что против него не играю я"

Теги франциякилиан мбаппедидье дешам

Дешам: "Мбаппе повезло, что против него не играю я"Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что форвард национальной команды Килиан Мбаппе играет с определенной легкостью, которую соперники могут расценивать как неуважение. 

"То, как Мбаппе играет, порой унижает противников. Ему стоит действовать осторожнее. Это никому не нравится, поэтому Килиану не стоит нарываться.

Я как-то сказал ему: "Тебе повезло, что против тебя играю не я. Я бы уничтожил тебя на поле и получил за это всего лишь желтую карточку". В том, с какой легкостью он действует, есть что-то, что соперник может посчитать неуважением. Он может отнестись к этому, как к провокации", - сказал он.

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