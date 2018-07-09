Дешам: "Месси не было видно, когда он играл против Канте"
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам похвалил полузащитника своей команды Н'Голо Канте за игру 1/8 финала Чемпионата Мира против Аргентины.
"Канте всегда нацелен на отбор мяча, также он практически не теряет мяч при нашей атаке, именно поэтому он так важен. Он очень хорошо сыграл против Аргентины. Правда состоит в том, что мы не видели Месси, когда он играл против нас", - цитирует наставника "трехцветных" El Mundo Deportivo.
Напомним, сборная Франции уже прибыла в Санкт-Петербург. | soccernews.ru
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