Дешам намекнул на переход Мбаппе в ПСЖ

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Дешам намекнул на переход Мбаппе в ПСЖ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намекнул на переход нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"Он переходит в другой клуб, но остаётся в Лиге 1. Со временем прояснится правильность его решения" - цитирует Дешама Goal.com.

Ранее сообщалось, что ПСЖ арендует Мбаппе на один год с правом последующего выкупа за 180 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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