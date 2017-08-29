Дешам намекнул на переход Мбаппе в ПСЖ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намекнул на переход нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"Он переходит в другой клуб, но остаётся в Лиге 1. Со временем прояснится правильность его решения" - цитирует Дешама Goal.com.

Ранее сообщалось, что ПСЖ арендует Мбаппе на один год с правом последующего выкупа за 180 миллионов евро. | http://soccernews.ru