Дешам назвал главную задачу на матч с Аргентиной
Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящую игру с Аргентиной.
"Конечно, у нас есть футболисты, играющие в Испании, как и Месси, но это не означает, что мы автоматически получаем преимущество. Если они играли против него, это еще не означает, что мы полностью его обезвредим. Месси - это Месси, которого отличает его талант. Он способен небольшим движением изменить ситуацию на поле, он непредсказуем, в этом часть его уникальности.
У Месси 127 игр за сборную за плечами, десятки голов. Главное - нейтрализовать его, но он способен небольшим усилием изменить результат матча. У нас есть несколько вариантов того, как снизить его влияние на игру сборной Аргентины" - приводят слова Дешама российские СМИ.
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