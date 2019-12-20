Дешам назвал своего возможного преемника в сборной Франции

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Дешам назвал своего возможного преемника в сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался насчёт того, кто из тренеров может сменить его у руля "трёхцветных".

"Следующим тренером сборной может стать Зинедин Зидан. Рано или поздно он возглавит национальную команду. У тренеров нет ограничений по возрасту. Продолжительность карьеры зависит от результатов", - цитирует Дешама Marca.

Напомним, что Зидан связан с мадридским "Реалом" контрактом до завершения сезона 2021/22.

Дешам на прошлой неделе также заключил соглашение до 2022 года.

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