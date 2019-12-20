Дешам назвал своего возможного преемника в сборной Франции
Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался насчёт того, кто из тренеров может сменить его у руля "трёхцветных".
"Следующим тренером сборной может стать Зинедин Зидан. Рано или поздно он возглавит национальную команду. У тренеров нет ограничений по возрасту. Продолжительность карьеры зависит от результатов", - цитирует Дешама Marca.
Напомним, что Зидан связан с мадридским "Реалом" контрактом до завершения сезона 2021/22.
Дешам на прошлой неделе также заключил соглашение до 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10