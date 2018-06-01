Дешам назвал вероятное место продолжения карьеры Зидана

Теги зинедин зидандидье дешамфранция

Дешам назвал вероятное место продолжения карьеры ЗиданаГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает,  что в свое время Зинедин Зидан возглавит национальную команду. 

31 мая 45-летний специалист объявил об уходе из "Реала".

"Я не решаю, кто возглавит сборную Франции. Пока он хочет отдохнуть и побыть со своей семьей. Конечно, однажды он станет тренером сборной. Когда? Я не могу этого сказать, но мне такое развитие событий кажется логичным", - отметил Дешам.

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