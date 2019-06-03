Дешам - о травме Мбаппе: "Риска никакого нет, в следующем матче он будет играть"

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Дешам - о травме Мбаппе: "Риска никакого нет, в следующем матче он будет играть"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, как себя чувствует форвард Килиан Мбаппе после товарищеского матча с Боливией (2:0).

Мбаппе вышел в старте сборной, однако после первого тайма был заменен из-за травмы ноги, полученной при столкновении с полузащитником боливийцев Раулем Кастро.

"Все нормально. Просто боль в лодыжке после удара. Риска никакого нет, в следующем матче он будет играть", - сказал Дешам.

Таким образом, 20-летний француз сможет выступить в квалификационном матче к Евро-2020 против Турции. Игра состоится 8 июня в Конье. 

Не пропустите: Мбаппе получил травму| http://soccernews.ru
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