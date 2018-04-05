Дешам о возможной работе с "Ювентусом": "Я - тренер сборной Франции, но я слежу за выступлениями туринцев"

Теги ювентусфранциядидье дешам

Дешам о возможной работе с "Ювентусом": "Я - тренер сборной Франции, но я слежу за выступлениями туринцев"Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своей возможной работе в туринском "Ювентусе".

"Ювентус"? Я не думаю об этом, но посмотрим, что будет в будущем. На данный момент я являюсь тренером сборной Франции, и я счастлив. Посмотрим, что случится в будущем, но я регулярно слежу за выступлениями "Ювентуса", - цитирует 49-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, Роналду поблагодарил фанатов "Ювентуса". | soccernews.ru

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