Дешам о возможной работе с "Ювентусом": "Я - тренер сборной Франции, но я слежу за выступлениями туринцев"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своей возможной работе в туринском "Ювентусе".

"Ювентус"? Я не думаю об этом, но посмотрим, что будет в будущем. На данный момент я являюсь тренером сборной Франции, и я счастлив. Посмотрим, что случится в будущем, но я регулярно слежу за выступлениями "Ювентуса", - цитирует 49-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, Роналду поблагодарил фанатов "Ювентуса". | soccernews.ru