Дешам обеспокоен ситуациями с Дембеле и Мбаппе
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обеспокоен ситуациями с вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле и форвардом "Монако" Килианом Мбаппе.
Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "трехцветных" расстроен тем, что важные игроки для его команды до сих пор не определились со своим будущим, что привело к тому, что оба пока не принимают участия в играх своих команд.
Напомним, Мбаппе не попал в заявку на матч с "Метцем". | soccernews.ru
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|6
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|5
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|О
|1
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|18
|2
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|3
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|5
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|6
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|6
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|Чехия
|6
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|6
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|4
|6
|Сан-Марино
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|0
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|1
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|2
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|3
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|Грузия
|6
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|6
|Молдова
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|6
|16
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|10
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|6
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|6
|6
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|6
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