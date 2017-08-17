Дешам обеспокоен ситуациями с Дембеле и Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обеспокоен ситуациями с вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле и форвардом "Монако" Килианом Мбаппе.

Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "трехцветных" расстроен тем, что важные игроки для его команды до сих пор не определились со своим будущим, что привело к тому, что оба пока не принимают участия в играх своих команд.

Напомним, Мбаппе не попал в заявку на матч с "Метцем". | soccernews.ru