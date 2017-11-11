Дешам обсудит с Эвра его поступок

Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообещал поговорить с Патрисом Эвра.

"Решение по Эвра принято, и я здесь не для того, чтобы это обсуждать. Я не буду через СМИ обращаться к Патрису, я лучше поговорю с ним лично. У него очень сложная ситуация, никому не пожелал бы оказаться на его месте" - приводит слова Дешама FourFourTwo.

Напомним, что ранее Эвра во время матча нанес болельщику удар ногой.

Читайте также: "Марсель" подтвердил расторжение контракта c Эвра. | http://soccernews.ru