Дешам объяснил, почему не вызывает Бензема в сборную Франции

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Дешам объяснил, почему не вызывает Бензема в сборную Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался касательно длительного отсутствия нападающего "Реала" Карима Бензема в национальной команде.

"Это спортивное решение. Точка. Бензема не вызывается из-за расизма? Подобные обвинения за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого", - цитирует Дешама RMC Sport.

В последний раз Бензема вызывался в сборную Франции осенью 2015 года.

Игрока "Реала" перестали привлекать к матчам за "трёхцветных" после скандала с Матье Вальбуэна, которого шантажировали интимным видео и Карим якобы имел к этому отношение.

Не пропустите: Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции. | http://soccernews.ru
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