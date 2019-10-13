Дешам объяснил, почему не вызывает Бензема в сборную Франции
Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался касательно длительного отсутствия нападающего "Реала" Карима Бензема в национальной команде.
"Это спортивное решение. Точка. Бензема не вызывается из-за расизма? Подобные обвинения за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого", - цитирует Дешама RMC Sport.
В последний раз Бензема вызывался в сборную Франции осенью 2015 года.
Игрока "Реала" перестали привлекать к матчам за "трёхцветных" после скандала с Матье Вальбуэна, которого шантажировали интимным видео и Карим якобы имел к этому отношение.
Не пропустите: Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Ракитич решил покинуть "Барселону"
-
"Тоттенхэм" определился с заменой для Эриксена
-
Алькантара высказался о перспективе завершить карьеру в "Баварии"
-
Бонуччи вошёл в топ-10 по количеству сыгранных матчей за сборную Италии
-
Заболевший футболист сборной Англии играл в покер, пока его команда проигрывала Чехии
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Пентека
-
Алексис Санчес стал рекордсменом сборной Чили
-
Сборная Норвегии помешала Испании повторить рекорд квалификации Евро
-
Гендиректор "Сельты": "Назначить Мостового тренером? Мы открыты для переговоров"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для Фернандиньо
-
Дешам объяснил, почему не вызывает Бензема в сборную Франции
-
Манчини близок к повторению рекорда сборной Италии 81-летней давности
-
Главные новости дня: 12 октября
-
Санчес травмировался в товарищеском матче
-
"Арсенал" приготовил новый контракт для Обамеянга
-
Товарищеские матчи: Колумбия сыграла вничью с Чили, Тунис и Камерун не выявили победителя
-
Сакки прокомментировал смену тренера в "Милане"
-
Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020
-
Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020
-
Умтити близок к возвращению в строй
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2