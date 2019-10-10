Дешам объяснил решение исключить Мбаппе из состава сборной Франции
Наставник сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему решил исключить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе из состава национальной команды. Об этом сообщает L’Équipe.
Ранее сообщалось, что у нападающего проблемы с бедром
"Он ушел из команды потому что не готов. Он чувствовал хорошо себя на тренровках, но играть ему рано. Килиан хотел выйти на поле, но это невозможно. Логично было вернуть его в клуб", сказал Дешам.
Завтра, 11 октября, сборная Франции сыграет с Исландией в рамках отборочного этапа Евро-2020.
А еще: Мбаппе покинул расположение сборной Франции| http://soccernews.ru
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