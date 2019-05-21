Дешам объявил список игроков сборной Франции на июньские матчи квалификации ЧЕ-2020

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом рассказал, кто будет участвовать в июньских матчах чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, французы являются действующими чемпионами.

8 июня Франция встретится с Турцией, а 11 июня - с Андоррой. Перед этими матчами французы проведут 2 июня товарищеский матч с Боливией.

Так выглядит полный список вызванных футболистов:

вратари: Ареола, Льорис, Меньян;

защитники: Динь, Дюбуа, Лангле, Менди, Павар, Юмтити, Варан, Зума;

полузащитники: Канте, Матьюди, Сиссоко, Ндомбеле, Погба;

нападающие: Гризманн, Коман, Жиру, Мбаппе, Товен, Лемар, Бен Йеддер.

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