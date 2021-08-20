Дешам оценил игру Мбаппе на Евро-2020

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе во время Чемпионата Европы-2020.

"У Килиана не было проблем с настроем, однако он был не так эффективен, как мы рассчитывали. Хотя Мбаппе поучаствовал в пяти из семи наших голов. Почему я не менял его во время матчей? С такими игроками всегда возникает дилемма. Мбаппе тот футболист, который может всё изменить в любой момент, независимо от того, как он играет", - приводит слова Дешама Get French Football News.

Напомним, что 22-летний форвард сумел сделать только 1 ассист в 4 матчах.

Франция вылетела с Евро-2020 в 1/8 финала, проиграв Швейцарии в серии пенальти. Мбаппе оказался единственным, кто не реализовал свой 11-метровый.

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