Дешам оценил игру Мбаппе на Евро-2020
Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе во время Чемпионата Европы-2020.
"У Килиана не было проблем с настроем, однако он был не так эффективен, как мы рассчитывали. Хотя Мбаппе поучаствовал в пяти из семи наших голов. Почему я не менял его во время матчей? С такими игроками всегда возникает дилемма. Мбаппе тот футболист, который может всё изменить в любой момент, независимо от того, как он играет", - приводит слова Дешама Get French Football News.
Напомним, что 22-летний форвард сумел сделать только 1 ассист в 4 матчах.
Франция вылетела с Евро-2020 в 1/8 финала, проиграв Швейцарии в серии пенальти. Мбаппе оказался единственным, кто не реализовал свой 11-метровый.
Не пропустите: Дешам продолжит тренировать сборную Франции. | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
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|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
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|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1