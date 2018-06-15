Дешам оценил решение Гризманна остаться в "Атлетико"

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Дешам оценил решение Гризманна остаться в "Атлетико"
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение нападающего национальной команды Антуана Гризманна остаться в "Атлетико".

"Я верю в его преданность мадридскому "Атлетико", теперь его голова свободна от лишних мыслей, чтобы выйти на поле в матчах чемпионата мира. Это хорошо", - приводят слова Дешама российские СМИ.

Напомним, что 27-летний Гризманн мог перейти в "Барселону", которая была готова заплатить за него 100 миллионов евро.

Не пропустите: Пике прокомментировал решение Гризманна остаться в "Атлетико". | http://soccernews.ru

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