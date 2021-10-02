Дешам оценил шансы Бензема стать обладателем "Золотого мяча"
Наставник сборной Франции Дидье Дешам выразил мнение, что форвард "Реала" Карим Бензема достоин "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
"Заслуживает ли Карим "Золотого мяча" в этом сезоне? Да", - цитирует Дешама Telefoot.
Стоит отметить, что ранее 33-летний француз ни разу не входил даже в тройку номинантов на "Золотой мяч".
В текущем сезоне Бензема забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 9 матчах за "Реал".
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14