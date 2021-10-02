Дешам оценил шансы Бензема стать обладателем "Золотого мяча"

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Дешам оценил шансы Бензема стать обладателем "Золотого мяча"

Фото инстаграм Карима Бензема

Наставник сборной Франции Дидье Дешам выразил мнение, что форвард "Реала" Карим Бензема достоин "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

"Заслуживает ли Карим "Золотого мяча" в этом сезоне? Да", - цитирует Дешама Telefoot.

Стоит отметить, что ранее 33-летний француз ни разу не входил даже в тройку номинантов на "Золотой мяч".

В текущем сезоне Бензема забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 9 матчах за "Реал".

Не пропустите: Анчелотти оценил шансы Бензема выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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