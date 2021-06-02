Дешам оценил шансы Канте стать обладателем "Золотого мяча" в этом году

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Дешам оценил шансы Канте стать обладателем "Золотого мяча" в этом году

Фото твиттер "Челси"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не верит, что полузащитника "Челси" Нголо Канте признают лучшим футболистом мира по итогам 2021 года.

"Не знаю, насколько это реально, ведь Канте не очень креативный игрок, он немного забивает. Такое раньше случалось с Фабио Каннаваро и Маттиасом Заммером, но в большинстве случаев эту награду получают атакующие футболисты", - сказал Дешам в интервью RMC.

Канте становился лучшим игроком обоих полуфиналов и финала Лиги Чемпионов в прошедшем сезоне.

На Евро-2020 французы сыграют с Германией, Португалией и Венгрией.

Не пропустите: "Челси" хочет продлить контракт с Канте. | http://soccernews.ru
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