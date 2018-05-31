Дешам оценил шансы Зидана возглавить сборную Франции

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Дешам оценил шансы Зидана возглавить сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что Зинедин Зидан рано или поздно станет его преемником.

"Мы давно знакомы с Зизу. Если он решил покинуть "Реал", значит, так будет лучше для него. Он проделал фантастическую работу за эти три года. Сейчас он решил отдохнуть и побыть с семьей, но когда-нибудь он возглавит сборную Франции. Это кажется вполне логичным", - приводит слова Дешама Yahoo!Sports.

Напомним, что Зидан покинул пост наставника "Реала" по собственному желанию.

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