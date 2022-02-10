Дешам огласил свое решение по Курту Зума
Фото: инстаграм Зума\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем решении по поводу защитника "Вест Хэма" Курта Зума. Тренера призывали исключить игрока из национальной команды из-за жестокого обращения с животными.
"Меня очень удивил поступок Зума. Это нечто недопустимое, невыносимое и жестокое. Я уверен, что он осознал то, что сделал.
Продолжу ли я вызывать Зума в сборную Франции? Я не прокурор. Я возглавляю сборную, чтобы выбирать футболистов по разным критериям, поэтому я не изменю свой подход к вызову игроков из-за этого случая", - сказал тренер.
Ранее "Вест Хэм" оштрафовал игрока на две недельные зарплаты.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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