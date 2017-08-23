Дешам определился с составом на матчи с Нидерландами и Люксембургом

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам определился с составом своей команды на матчи отборочного раунда к Чемпионату Мира 2018-го года против сборных Нидерландов и Люксембурга.

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"), Альфонс Ареоля (ПСЖ) или Бенуа Костиль ("Бордо")

Защитники: Левен Курзава (ПСЖ), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Рафаэль Варан ("Реал"), Самюэль Умтити ("Барселона"), Лоран Косиельни ("Арсенал"), Адиль Рами ("Марсель") или Преснель Кимбембе (ПСЖ), Джибриль Сидибе ("Монако"), Себастьян Коршья ("Севилья").

Полузащитники: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Адриен Рабьо (ПСЖ), Тома Лемар ("Монако"), Н'Голо Канте ("Челси"), Блез Матюиди ("Ювентус").

Нападающие: Набиль Фекир ("Лион"), Димитрий Пайе ("Марсель"), Оливье Жиру ("Арсенал"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Флориан Товен ("Марсель"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("Монако").

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