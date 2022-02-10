Дешам отреагировал на скандальный инцидент с Зума

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Дешам отреагировал на скандальный инцидент с Зума

Фото инстаграм Курта Зума

Наставник сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своём отношении к поступку центрального защитника "Вест Хэма" Курта Зума.

Напомним, что футболист избил свою кошку. Ему грозит тюремное заключение за жестокое обращение с животными.

"Произошедшее меня очень удивило, ведь это недопустимая жестокость. Я шокирован. Повлияет ли этот инцидент на вызов Зума в сборную? Моя задача – выбирать футболистов по другим критериям", - цитирует Дешама L’Equipe.

Сообщалось, что Зума из-за инцидента с кошкой лишился контракта с Adidas, а "Вест Хэм" оштрафовал его на двухнедельную зарплату (250 тысяч фунтов).

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