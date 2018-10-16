Дешам ответил на критику Косиельни
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику Лорана Косиельни в его адрес.
Напомним, что француз объявил о завершении карьеры в национальной команде и обвинил наставника в том, что тот не вызвал его на ЧМ-2018.
"Я был удивлен словами Косиельни, как и весь тренерский штаб. Чемпионат мира был для Лорана большой целью на закате карьеры, но он получил травму и не смог поехать в Россию. Это очень серьёзное разочарование, когда у игрока остаются незавершённые дела.
Со своей стороны я звонил Косиельни, когда он травмировался. Даже обсуждал с ним выбор хирурга, предлагал приехать в лагерь сборной, когда мы готовились к мундиалю. В сентябре я звонил Косиельни на день рождения, плюс мы говорили вчера. Возможно, я не так часто говорил с ним в последнее время. Вся эта ситуация не изменит моего мнения о Косиельни как об игроке и о человеке", - сказал он.
Читайте: Дешам умышленно не вызывает Ляпорта в сборную Франции | http://soccernews.ru
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