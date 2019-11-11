Дешам ответил на критику Зидана из-за невызова Бензема в сборную Франции

1 Теги францияреал мадриддидье дешамзинедин зиданкарим бензема

Дешам ответил на критику Зидана из-за невызова Бензема в сборную Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал критику в свой адрес от наставника "Реала" Зинедина Зидана, который не понимает, почему форварда королевского клуба Карима Бензема не вызывают в национальную сборную.

"Я не обижаюсь на слова Зидана. У меня нет проблем с ним. Зинедин является тренером "Реала", поэтому он должен так говорить", - приводит слова Дешама AS.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную Франции в 2015 году. Тогда французский полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что Бензема шантажировал его неким интимным видео.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он алжирский француз,только поэтому

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