Дешам ответил на критику Зидана из-за невызова Бензема в сборную Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал критику в свой адрес от наставника "Реала" Зинедина Зидана, который не понимает, почему форварда королевского клуба Карима Бензема не вызывают в национальную сборную.
"Я не обижаюсь на слова Зидана. У меня нет проблем с ним. Зинедин является тренером "Реала", поэтому он должен так говорить", - приводит слова Дешама AS.
В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную Франции в 2015 году. Тогда французский полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что Бензема шантажировал его неким интимным видео.
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