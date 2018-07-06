Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о предпочтительном сопернике по полуфиналу ЧМ-2018.

"Нет предпочтений. Мы видели как выглядят и сборная Бельгии, и сборная Бразилии. Готовы к встрече с любой из команд" - сказал Дешам.

Напомним, что Франция проведёт свой полуфинальный матч мундиаля 10 июля в Санкт-Петербурге.

Не пропустите: Дешам: "С Уругваем могли бы сыграть ещё лучше". | http://soccernews.ru