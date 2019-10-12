Дешам озвучил диагноз Канте

Наставник сборной Франции Дидье Дешам рассказал о характере травмы полузащитника национальной команды Нголо Канте.

"У него боль в приводящей мышце. Канте почувствовал, что не готов играть с Исландией. Я принял решение вывести его из состава, потому что всё могло стать ещё хуже. Не думаю, что у Нголо серьёзная травма. Однако сейчас я не готов ответить, будет ли он играть с Турцией", - цитирует Дешама Goal.com.

Напомним, что французы победили Исландию со счётом 1:0, а с Турцией им предстоит сыграть 14 октября. Начало - в 21:45 по московскому времени.

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