Дешам подаст в суд на Кантона

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Дешам подаст в суд на Кантона

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намерен подать в суд на Эрика Кантона за обвинения в расизме, сообщает Le Figaro.

Причиной иска стало высказывание легенды "МЮ" о том, что наставник "трёхцветных" не вызывает в национальную команду Карима Бензема и Хатема Бен Арфа из-за их расовой принадлежности.

Отметим, что у Бензема алжирские корни, а у Бен Арфа - тунисские.

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