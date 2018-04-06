Дешам поделился мнением о будущем Мартиаля

Теги манчестер юнайтедантони мартиальдидье дешам

Дешам поделился мнением о будущем Мартиаля

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о будущем нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

"У Мартиаля контракт с "МЮ", и клуб не намерен продавать его. Посмотрим, будет ли им интересоваться "Ювентус" или кто-то еще" - приводит слова Дешама Tuttosport.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов продать Мартиаля ради будущего громкого подписания. | http://soccernews.ru

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