Дешам поделился мнением о будущем Мартиаля

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о будущем нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

"У Мартиаля контракт с "МЮ", и клуб не намерен продавать его. Посмотрим, будет ли им интересоваться "Ювентус" или кто-то еще" - приводит слова Дешама Tuttosport.

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