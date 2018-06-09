Дешам поделился мнением о критике в адрес Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о критике в адрес полузащитника своей команды Поля Погба.

"Погба способен на многое, но ему следует осознавать, что невозможно делать всё в одиночку" - приводит слова Дешама Goal.com.

Напомним, что фанаты "трёхцветных" освистали Погба во время недавнего товарищеского матча со сборной Италии.

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