Дешам подвел итоги матча отбора Евро-2020 с Турцией
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничейный результат команды со сборной Турции (1:1) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
"Соперник забил почти так же, как в первой игре (0:2), но мы могли этого избежать. Мы создавали моменты, но реакция подводила.
Мы еще не решили задачу, придется доделывать в ноябре", - сказал Дешам.
У Турции и Франции по 19 очков и 1 и 2 место соответственно в группе H. В следующем туре Франция сыграет с Молдавией (14 ноября) и Албанией (17 ноября).
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