Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги товарищеской встречи со сборной Италии (3:1).

"Мы должны сохранить энтузиазм и амбиции. Мы пока не делаем все идеально, но на данный момент состояние команды удовлетворительное.

Во втором тайме мы дали создать итальянцам больше голевых моментов, в то же время у нас была возможность быстро контратаковать и создавать много шансов впереди. Нам нужно было быть более эффективными при завершении атак.

Футболисты правильно мыслили в этой товарищеской игре и в матче против сборной Ирландии, теперь нас ждет последняя часть подготовки к Чемпионату Мира", – сказал Дешам.

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