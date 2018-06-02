Дешам подвел итоги товарищеской встречи со сборной Италии

Теги францияиталиядидье дешам

Дешам подвел итоги товарищеской встречи со сборной ИталииГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги товарищеской встречи со сборной Италии (3:1). 

"Мы должны сохранить энтузиазм и амбиции. Мы пока не делаем все идеально, но на данный момент состояние команды удовлетворительное.

Во втором тайме мы дали создать итальянцам больше голевых моментов, в то же время у нас была возможность быстро контратаковать и создавать много шансов впереди. Нам нужно было быть более эффективными при завершении атак.

Футболисты правильно мыслили в этой товарищеской игре и в матче против сборной Ирландии, теперь нас ждет последняя часть подготовки к Чемпионату Мира", – сказал Дешам. 

Читайте: Французы обыграли итальянцев в товарищеском матче | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов