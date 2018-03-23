Дешам: "Погба по-прежнему является сильным игроком"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не переживает из-за того, что полузащитник Поль Погба в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в "Манчестер Юнайтед".

"Сейчас все говорят о Погба. Он попал в сложную ситуацию в "Манчестер Юнайтед", но не потерял способность играть в футбол. Поль не забыл, что умеет делать на поле. Я говорил с ним, также как и с другими игроками. Погба не является изгоем. Футболистов порой нужно хвалить или даже успокаивать, чтобы они знали о моем доверии. Впрочем иногда нужно быть с ними более агрессивными. Мне нужно вернуть игроков в их лучшее состояние.

Бывает такое, что они приезжают в сборную не в лучшем физическом или психологическом состоянии. Но в ноябре это совсем не то, что будет в мае, когда мы будем готовиться к Чемпионату Мира", - приводит слова Дешама Goal.com.

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