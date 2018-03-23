Дешам: "Погба по-прежнему является сильным игроком"

Теги францияполь погбадидье дешам

Дешам: "Погба по-прежнему является сильным игроком"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не переживает из-за того, что полузащитник Поль Погба в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в "Манчестер Юнайтед".

"Сейчас все говорят о Погба. Он попал в сложную ситуацию в "Манчестер Юнайтед", но не потерял способность играть в футбол. Поль не забыл, что умеет делать на поле. Я говорил с ним, также как и с другими игроками. Погба не является изгоем. Футболистов порой нужно хвалить или даже успокаивать, чтобы они знали о моем доверии. Впрочем иногда нужно быть с ними более агрессивными. Мне нужно вернуть игроков в их лучшее состояние.

Бывает такое, что они приезжают в сборную не в лучшем физическом или психологическом состоянии. Но в ноябре это совсем не то, что будет в мае, когда мы будем готовиться к Чемпионату Мира", - приводит слова Дешама Goal.com.

Не пропустите: Пети назвал главную проблему Погба в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов