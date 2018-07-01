Дешам похвалил Бенжамена Павара

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Дешам похвалил Бенжамена Павара

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко отозвался о защитнике своей команды Бенжамене Паваре.

"Павар - очень мастеровитый игрок. Он блестящий защитник, но, тем не менее, может делать классные вещи в атаке" - цитирует Дешама Telefoot.

Напомним, что вчера Павар забил потрясающий гол в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

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