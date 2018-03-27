Дешам: "Показали свою силу"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итог товарищескому матчу против национальной команды России.

"Конечно, были в первом тайме глупые потери мяча, но, считаю, мы показали свою силу... Когда Россия забила свой мяч, я не испугался, но для команды соперника этот момент стал воодушевляющим - они начали действовать активно. Но это была наша игра, и мы ее не упустили и забили третий мяч", - цитирует наставника "трехцветных".

Напомним, матч между сборными России и Франции закончился со счетом 1:3. | soccernews.ru