Дешам пожелал "Ювентусу" выиграть Лигу Чемпионов
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пожелал удачи "Ювентусу" в борьбе за Лигу Чемпионов.
"Ювентус" является претендентом на победу в Лиге Чемпионов, как и еще 7-8 клубов. Туринцы могут добиться успеха, но нельзя забывать, что победителем турнира может стать всего один клуб. Надеюсь, что в этом сезоне у "Ювентуса" все получится. У него есть великий чемпион - Роналду, который играет на топ-уровне уже много лет. Он по-прежнему хочет забивать голы и выигрывать трофеи. Быть может, он не так много бегает, как раньше, но теперь он действует по-другому. Криштиану может решить исход матча", - приводит слова Дешама Football Italia.
В 1/8 финала "Ювентус" встретится с французским "Лионом".
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