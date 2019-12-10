Дешам продлил контракт со сборной Франции

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Дешам продлил контракт со сборной Франции

Федерация футбола Франции на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Дидье Дешамом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

51-летний Дешам возглавляет "трёхцветных" с 2012 года, под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 и стала серебряным призёром Евро-2016.

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