Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2020 года
Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом, сообщает официальный твиттер организации.
Новое соглашение между наставником и сборной будет действовать до лета 2020 года.
Напомним, что 49-летний Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира-2014, вышла в финал Евро-2016, а также сыграет в финальной стадии мирового первенства-2018.
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