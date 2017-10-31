Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2020 года

Теги франциядидье дешам

Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2020 года

Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом, сообщает официальный твиттер организации.

Новое соглашение между наставником и сборной будет действовать до лета 2020 года.

Напомним, что 49-летний Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира-2014, вышла в финал Евро-2016, а также сыграет в финальной стадии мирового первенства-2018.

Не пропустите: Озил: "Мне жаль, что Бензема не играет за сборную". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Лион 11 22
4 Марсель 11 21
5 Нант 11 20
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Тулуза 11 15
11 Генгам 11 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
Полная таблица

топ-5 тегов