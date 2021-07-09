Дешам продолжит тренировать сборную Франции
Фото твиттер Instant Foot
Наставник сборной Франции Дидье Дешам не покинет занимаемый пост этим летом.
"Дешам будет возглавлять команду на ЧМ-2022 в Катаре. Решили этот вопрос за три минуты. Он хочет работать, я хочу того же", - цитирует президента Французской федерации футбола Ноэля Ле Гре RMC Sport.
"Трёхцветные" вылетели с Евро-2020 по итогам 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Швейцарии.
Ранее сообщалось, что французскую сборную хочет возглавить Зинедин Зидан, который в мае ушёл из "Реала" и пока остаётся без работы.
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|27
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|Нант
|28
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|Брест
|28
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|Дижон
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|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
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