Дешам продолжит тренировать сборную Франции

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Наставник сборной Франции Дидье Дешам не покинет занимаемый пост этим летом.

"Дешам будет возглавлять команду на ЧМ-2022 в Катаре. Решили этот вопрос за три минуты. Он хочет работать, я хочу того же", - цитирует президента Французской федерации футбола Ноэля Ле Гре RMC Sport.

"Трёхцветные" вылетели с Евро-2020 по итогам 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Швейцарии.

Ранее сообщалось, что французскую сборную хочет возглавить Зинедин Зидан, который в мае ушёл из "Реала" и пока остаётся без работы.

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