Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций для своей команды, в одной группе с которой сыграют Германия и Нидерланды.

" Вывески "Франция - Германия" и "Франция - Голландия" - очень привлекательны, и это хорошо для футбола, потому что все три команды всегда играют на победу. Мы хорошо знаем Германию... Она по-прежнему остается одной из лучших команд не только в Европе, но и в мире. У Нидерландов, возможно, после Чемпионата Мира появятся новые игроки, а некоторые уйдут, поэтому мы не знаем, с кем будем играть", - цитирует наставника "трехцветных" Estadio Deportivo.

Напомним, в своей группе Россия сыграет со Швецией и Турцией. | soccernews.ru