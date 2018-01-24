Дешам прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций

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Дешам прокомментировал итоги жеребьевки Лиги НацийГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций для своей команды, в одной группе с которой сыграют Германия и Нидерланды.

"Вывески "Франция - Германия" и "Франция - Голландия" - очень привлекательны, и это хорошо для футбола, потому что все три команды всегда играют на победу. Мы хорошо знаем Германию... Она по-прежнему остается одной из лучших команд не только в Европе, но и в мире. У Нидерландов, возможно, после Чемпионата Мира появятся новые игроки, а некоторые уйдут, поэтому мы не знаем, с кем будем играть", - цитирует наставника "трехцветных" Estadio Deportivo.

Напомним, в своей группе Россия сыграет со Швецией и Турцией. | soccernews.ru

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