Дешам прокомментировал ничью с Венгрией

Фото: твиттер Дешама

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча с Венгрией (1:1).

"Мы создавали моменты в первом тайме. Соперник повел в счете при первой же возможности. Они играли при фантастической поддержке болельщиков.

Ничья важна для нас, так как у нас остаются карты в руках перед последним матчем. Португалия ломала зубы о Венгрию до 84-й минуты. Есть вещи, в которых надо прибавить. Я никогда не думал, что мы раздавим всех, даже после хорошего первого матча с Германией", - приводит слова Дешама RMC Sport.

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