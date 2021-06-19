Дешам прокомментировал ничью с Венгрией
Фото: твиттер Дешама
Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча с Венгрией (1:1).
"Мы создавали моменты в первом тайме. Соперник повел в счете при первой же возможности. Они играли при фантастической поддержке болельщиков.
Ничья важна для нас, так как у нас остаются карты в руках перед последним матчем. Португалия ломала зубы о Венгрию до 84-й минуты. Есть вещи, в которых надо прибавить. Я никогда не думал, что мы раздавим всех, даже после хорошего первого матча с Германией", - приводит слова Дешама RMC Sport.
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|Группа B
|М
|О
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|3
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|3
|Словакия
|3
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|4
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|3
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|Группа C
|М
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|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
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|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|7
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|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
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|Чехия
|3
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|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
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|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
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|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
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|Исландия
|3
|5
|3
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|3
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|3
|1