Дешам прокомментировал отказ Рабьо приезжать в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал отказ полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо приезжать в расположение национальной команды.

"Я был удивлён. Могу понять, что он очень расстроен, но принять такое решение. Он автоматически исключил себя из числа кандидатов. Я всё же надеюсь, что он повзрослеет и всё обдумает, совершив столь серьёзную ошибку. Такое поведение неприемлемо" - цитирует Дешама ESPN.

Напомним, что Рабьо отказался приезжать в сборную Франции, поскольку был включен только в резервный состав команды на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru